Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:19 Kaynak: İHA
'nın Yunusemre
ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yuntdağı'na bağlı kırsal Müslih ve Örencik
mahalleleri arasında meydana geldi. Müslih Mahallesi'nden Örencik Mahallesi istikametine giden Ramazan B. (55) yönetimindeki 45 FP 911 plakalı otomobil, yolun çakıllı olmasının da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA
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