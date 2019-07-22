Son Dakika Haberleri: Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu

25 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yuntdağı'na bağlı kırsal Müslih ve Örencik mahalleleri arasında meydana geldi. Müslih Mahallesi'nden Örencik Mahallesi istikametine giden Ramazan B. (55) yönetimindeki 45 FP 911 plakalı otomobil, yolun çakıllı olmasının da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA
Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:19 Kaynak: İHA
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