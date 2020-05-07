Ters dönen traktörün altında can verdi - Son Dakika

Ters dönen traktörün altında can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Milas'ın Avşar Mahallesi'nde traktör kazası meydana geldi. Hakan Belen'in (45) kontrolünde seyreden 48 KK 551 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Dere yatağına devrilen traktörün altında kalan Belen için olay yerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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