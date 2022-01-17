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TERS DURAN KARDAN ADAM YAPTILAR - Son Dakika

TERS DURAN KARDAN ADAM YAPTILAR

17.01.2022 13:06

RİZE'de etkili olan kar yağışı sonrası kimileri, otomobile iple bağladıkları brandayla kayarak eğlendi.

RİZE'de etkili olan kar yağışı sonrası kimileri, otomobile iple bağladıkları brandayla kayarak eğlendi. Karı eğlenceye dönüştüren kimi arkadaş grubu da ellerinin üzerinde ters duran kardan adam yaptı.

Kentte etki olan kar yağışı ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Karadeniz'de dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda da ziyaretçiler, karla kaplı coğrafyanın keyfini çıkarttı. Kimi ziyaretçiler yaylarda gezerek zaman geçirirken kimileri de karda kaymayı tercih etti. Karı eğlenceye dönüştüren Çamlıhemşin Dikkaya köyünde bir grup arkadaş, topladıkları karla ellerinin üzerinde ters duran kardan adam yaptı. Çocukların eğlencesi olan ters duran kardan adamla çevredekiler, sıkça anı fotoğrafı çektirip, selfie yaptı.

Kardan adama son şeklini verenlerden Metin Kurkut 'Bir Karadenizli olarak farklı bir kardan adam yapmamız gerekiyordu. 'Tersine kardan adam yapalım' dedik, hızlıca karar verdik, kalktık yaptık. Herkes düzünü yapıyordu biz de tersine kardan adam yaptık. Güzel de oldu? dedi.

ARABAYLA KAYAK KEYFİ

Karın keyfini çıkarmaya çalışan bir grup arkadaş ise karla kaplı köy yolunda otomobilin arkasına iple bağladıkları naylon branda ile kayak keyfi yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; brandanın üzerine binen 9 kişinin, aracın hareket etmesiyle yol boyunca ayakta kayarak eğlendiği anlar yer aldı.

TERS DURAN KARDAN ADAM YAPTILAR
TERS DURAN KARDAN ADAM YAPTILAR
TERS DURAN KARDAN ADAM YAPTILAR

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Ayder Yaylası, Karadeniz, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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