Son Dakika Haberleri: Ters esen rüzgar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
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Ters esen rüzgar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

1 saat önce

Batman'ın Karayün köyü yakınlarında çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, ters esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ters esen rüzgar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı, System.String[]
Batman'ın Karayün köyü yakınlarında çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, ters esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karayün köyü yakınlarında hasadı yapılan buğday tarlasında kalan anızlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında rüzgarın ters yönde esmesi sonucu alevler ve yoğun duman ekiplere doğru ilerledi.
Bir anda alevler arasında kalan ekipler yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri anız yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
İtfaiye, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:19 Kaynak: AA
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