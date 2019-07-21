Ters esen rüzgar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
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Batman'ın Karayün köyü yakınlarında çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, ters esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:18 Kaynak: AA
'ın Karayün köyü yakınlarında çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, ters esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karayün köyü yakınlarında hasadı yapılan buğday tarlasında kalan anızlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında rüzgarın ters yönde esmesi sonucu alevler ve yoğun duman ekiplere doğru ilerledi.
Bir anda alevler arasında kalan ekipler yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri anız yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
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