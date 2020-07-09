Ters ev, 'önlemli' açıldı - Son Dakika

Ters ev, 'önlemli' açıldı

Ters ev, 'önlemli' açıldıANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan ters ev, yeni normal hayatla birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Ters ev, 'önlemli' açıldı

İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan ters ev, yeni normal hayatla birlikte yeniden ziyarete açıldı.

2020 yaz sezonu için ocak ayında iç dizaynını yenileyen, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart günü kapılarını kapatan Ters Ev Aksiyon Parkı, uzun aradan sonra açıldı. Her ayrıntısı değiştirilen ters evin yönetimi, virüs önlemlerini harfiyen yerine getiriyor. İşletmenin girişlerine konular el dezenfektanlarının yanı sıra, maskesi olmayanlara girişte maske veriliyor. İçeri maskesiz giriş yapılamıyor. 140 metrekare alana sahip ters eve en fazla, 4'er kişiden 3 aile alınıyor. 12 kişi sınırları olduğunu söyleyen ters ev kurucusu Kaan Karahan, "Evimizin içinde sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhalarımızın astık. Dezenfektanları ziyaretçilerin görebilecekleri yerlere konuşlandırdık. Maske ise ters evin en önemli aksesuarı oldu" dedi.

'MASKELER DE EVİN AKSESUARI OLDU'

Ters evin bir aksiyon fotoğraf merkezi olduğunu hatırlatan Karahan, "Ters evin iç mimari 180 derece ters. Eşyaların ters oluşu, içeride farklı fotoğrafların çıkmasına neden oluyor. Koronavirüsle birlikte maskeler de evin aksesuarı oldu. Pandemi hayatımızdan tamamen çıkana kadar maske ile yaşamayı öğreneceğiz. Şimdiden yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Aldığımız önlemler misafirlerin de hoşuna gidiyor" diye konuştu.

'GELENLER DE YÖNETİM DE DUYARLI'

Antalya'da yaşayan Rus asıllı Tatiana Makarava, ters eve gelip gezenler arasında yer aldı. Pandemi döneminde evden çıkmadığını anlatan Makarava, "Hava ısındı. Vakit geçirmek ve gezmek istiyorum. Ters ev, her yıl konsept yeniliyor. Sosyal medya hesaplarımda paylaşmak için fotoğraf çekmeye geldim. Virüs önlemleri çok hoşuma gitti. Maskesiz içeriye kimseyi almıyorlar. Dezenfektanlar ise her yerde. İstediğiniz zaman ellerinizi dezenfekte edebiliyorsunuz. Buraya gelenler de duyarlı. Herkes maske takıyor" diye konuştu.

Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olan işletmeye giriş ücreti ise 15 TL.

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ters ev, 'önlemli' açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Fatih Terim, Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 7 lig maçında galibiyet göremedi
15:56
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
15:06
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
14:35
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:02:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ters ev, 'önlemli' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]