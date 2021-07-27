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Ters ev ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Ters ev ziyaretçi akınına uğradı

27.07.2021 14:46
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ters ev Kurban Bayramında ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ters ev Kurban Bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı Projesi kapsamında park alanına inşa edilen ve açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören ters evde Kurban Bayramında da yoğunluk oluştu. Kurban Bayramı tatili için Kemer'e gelen birçok yerli ve yabancı misafir, Kemer Villa adıyla hizmet veren ters evi gezdi.

Farklı simetri algısı ile ziyaret edenlerin başını döndüren ters evi Kurban Bayramında 117 yabancı, 924 yerli misafir olmak üzere toplam bin 41 kişi ziyaret etti.

Her şeyin ters inşa edildiği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaret edilebilen ter ev, özellikle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini de merak edenlerin uğrak yeri oldu.

Kurban Bayramında ters evi ziyaret eden misafirler, tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'e yeni bir soluk kazandıran Atatürk Parkı projesi kapsamında park içerisine yaptıkları ters evin açıldığı günden bu yana büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ters evin Kurban Bayramı tatilinde de yoğun şekilde misafir ağırladığını belirten Başkan Topaloğlu, "Arife günü dahil olmak üzere Kurban Bayramında bin 41 kişi ters evi ziyaret etti. Bunların 117'si yabancı, 924'ü yerli misafir. Bunun yanı sıra tersi evi açıldığı günden itibaren ziyaret edenlerin sayısı da 3 bin 869. Her şeyin tepetaklak olduğu bu evde mimari ve simetrik yapılar insanların başını döndürüyor. Turizme büyük katkı sağlıyoruz. Halkımıza ve Kemerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu. - ANTALYA

Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı, Antalya, Kurban, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ters ev ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika


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