Son Dakika Haberleri: Ters eve ziyaretçi akını
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Ters eve ziyaretçi akını

1 saat önce

Ordu'da yapımı tamamlanan ve kentin turizm potansiyeli arttırmayı hedefleyen 'ters ev', kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Ordu'da yapımı tamamlanan ve kentin turizm potansiyeli arttırmayı hedefleyen 'ters ev', kapılarını ziyaretçilere açtı.

Altınordu ilçesinde geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan 'ters ev' tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından teleferik istasyonu yakınına inşa edilen 150 metrekarelik ve 2 katlı ters ev, ilk günden ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Radyal temel üstüne ankraj sistemiyle inşa edilen ve eğimi de bulunan ters evin içerisinde yatak odası, banyo, oturma grupları, mutfak ve bir evde bulunan diğer eşyalar ters şekilde monte edildiği için, insanların dikkatini çekiyor. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı ve Arap turistlerin de ilgisini çeken ters ev projesinin, kentin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi bekleniyor.

Sıra dışı ters evi ziyaret eden vatandaşlar, ilk girdiklerinde şaşırdıklarını belirterek projeyi beğendiklerini söyledi. Yapımında emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, Ordu'ya uğrayan herkesin ters evi muhakkak görmesi gerektiğini belirtti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel
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