Ters köşe bir rol istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ters köşe bir rol istiyorum - Son Dakika Magazin

Ters köşe bir rol istiyorum

6 saat önce

Serezli, şimdiye kadar birçok oyun ve müzikalde rol aldığını söyledi.

Ters köşe bir rol istiyorum, System.String[]

Serezli,  şimdiye kadar birçok oyun ve müzikalde rol aldığını söyledi. Yeniden sahnede olduğunu dile getiren Serezli, oyuna gösterilen ilginin kendisini çok memnun ettiğini vurguladı.


Daha önce birçok tiyatro topluluğuyla sayısız oyunda sahne aldığını hatırlatan Serezli, şöyle konuştu:   "Her şeye rağmen ülkedeki tiyatro ve sinema iyi yöne gidiyor. Tiyatro unutulabilecek bir şey değil. Tiyatro oyuncusuysanız 50 yıl sonrada sahneye kavuşsanız hiçbir şey değişmez ve bıraktığınız yerden başlarsınız. Oyun bulamadığım için bekledim. Yani mesleğimi bırakmış değilim. Şimdi bana ters köşe bir rolde oynamayı istiyorum. Sert mizaçlı, belki de biraz kötülük düşünen. Sarışın, şehirli kadın, komik kadın, neşeli kadın rollerinde oynadım. Çünkü oyuncu kendinden uzak role her zaman daha keyifli çalışır. 'Ben olmayayım başkası olayım' diye. Ancak ne yaparsanız yapın kendi kişiliğinizden muhakkak bir şeyler role katıyorsunuz."


Genç oyuncuların sinema ve televizyonda çok başarılı olduklarını söyleyen Serezli, Serenay Sarıkaya'da kendi gençliğini gördüğünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Can Yaman'a kadın hayranından şaşırtan suçlama: Beni dövüp mekandan attırdı
Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ters köşe bir rol istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]