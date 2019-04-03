Ters Köşe: Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor

Teknik direktör “outfit”





Erol Bulut asker yeşili bir mont giymiş ve fermuarını boynuna kadar çekmiş. Bu bize oyun planı hakkında bazı ipuçları veriyor aslında:



“Takımım da montum gibi kapanacak, açık vermeyeceğiz.





Fatih Terim ise birkaç düğmesini açık bıraktığı gömleğinin üzerine kazak giymiş. Bunun okumasını da şöyle yapabiliriz:



“Marcao ve Luyindama, bakın oğlum; arkayı garantiye aldığınız sürece öne çıkabilirsiniz.”





Plan değişikliği





Erol Bulut ikinci yarıya çıkarken fermuarı biraz indirmiş.



“Çocuklar tamam kapanın dedik ama bu kadar da değil.”





Maçın benzerliği





Adem Büyük, yere yakın tarzı itibarıyla bazen düşük bütçeli bir Messi havası yaratsa da bu maçta tamamen bu çizginin dışına çıktı. O kadar çok yerde gördük ki Adem’i, akıllar geçtiğimiz yaza, Rusya’daki Neymar’a gitti. Yapma Adem, adın çıkar Neymar’a inmez Messi’ye.





Maçın Dany Nounkeu’su





Luyindama ayaklarına o kadar çok güveniyor ki, ara sıra kendimi Dany’i izliyormuş gibi hissediyorum. Fizik muhteşem, tamam. Ama ayakların düşündüğün kadar iyi olsa, Van Dijk yerine senin adın anılıyor olurdu dünyanın en iyi stoperi tartışmasında. Sevenlerini üzme, gel vazgeç şu sevdadan.





Yayıncı kuruluş





Turkuvaz Medya’yı tebrik etmeli. Sahaya oturtulan takım armaları ve skor ışıl ışıl parlıyor yeşil zeminde. Hem de alışılanın aksine her şey tam olarak olması gerektiği yerde.









Hazırlayan: Enes KOCA