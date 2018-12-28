Son Dakika Haberleri: Ters Köşe - Kaan Kural & Ali Ece | 26 Aralık 2018

Ters Köşe - Kaan Kural & Ali Ece | 26 Aralık 2018

1 saat önce

Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.

Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:31 Kaynak: Youtube

Ali Ece, Bora Füzesi, Köşe, Genel
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