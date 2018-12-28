Ters Köşe - Kaan Kural & Ali Ece | 26 Aralık 2018
1 saat önce
Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.
Fenomen program Ters Köşe
dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan
Kural ve Ali Ece
ile keyfili bir programda yine karşınızda.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:31 Kaynak: Youtube
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