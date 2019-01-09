Ters Köşe - Kaan Kural & Ali Ece | 9 Ocak 2019

Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.

Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.

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