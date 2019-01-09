Ters Köşe - Kaan Kural & Ali Ece | 9 Ocak 2019
16 dakika önce
Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.
Fenomen program Ters Köşe dopdolu içeriği ve harika ikilisi Kaan Kural ve Ali Ece ile keyfili bir programda yine karşınızda.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:22 Kaynak: Youtube
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
Son Dakika! Galatasaray, Marcao İçin Chaves İle Anlaşıldığını KAP'A Bildirdi