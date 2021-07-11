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Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı - Son Dakika

Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı

11.07.2021 22:49

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı'nda olması gereken vasıfları açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Tarafsız olmalı, bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Kuşoğlu, Ankara'da parti binası açılışı sırasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayımız" diye bahsetti. Kuşoğlu'nun açıklamalarını yorumlayan CHP lideri ise, "Acele söylenmiş sözler" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'nın ortak tavrını işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI'NI TANIMLADI

Seçim tartışmalarının gündemde olan sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Edirne Muhtarlar Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı adayında olması gereken kriterleri sıralayan CHP lideri, adayın parti genel başkanı olmaması gerektiği savını yineledi.

"ÖNCE KAFAMIZDAKİ NİTELİKLER OLUŞMALI"

CHP liderinin, Cumhurbaşkanı adayının vasfı konusunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Tarafsız olmalı, bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil. Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle birlikte örnek olmalı.

"SEVECEN VE ADALETLİ OLMALI"

Mütevazı olmalıdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla birilerinin tehdidine maruz kalamaz. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı ahlaklı bir cumhurbaşkanıdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı vatandaşla muhattap olurken alçak gönüllüdür.Bir cumhurbaşkanı arıyorsak önce kafamızda niteliklerini oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı sevecen ve adaletli olmalı.

Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı

Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı - Son Dakika


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