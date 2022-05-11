'Ters Laleler' görenleri mest ediyor - Son Dakika
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'Ters Laleler' görenleri mest ediyor

11.05.2022 11:07

'Ters Laleler' görenleri mest ediyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde bulunan 'Ters Laleler', güzellikleriyle görenleri mest ediyor.

'Ters Laleler' görenleri mest ediyor

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde bulunan 'Ters Laleler', güzellikleriyle görenleri mest ediyor.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Yürekli ile Karabağ köyleri arasında çiçek açan ters laleler, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve bir aylık ömrü olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Her sene nisan ve mayıs aylarında açılan ters laleler vatandaşların yine uğrak mekanı oldu. Ters laleleri görmek için bölgeye geldiğini belirten Cami İnce isimli vatandaş, "Bilindiği üzere Hakkari'mizde yetişen ters laleler vardır. Genellikle dağlarda yetişiyor ve bir ay ömrünün olduğunu biliyoruz. Endemik bitki olduğu için aslından bunların en güzel şekilde korunması gerekir. Özellikle ricamızdır, bunlara zarar verilmemesidir. Çünkü bunlar bizim bölgenin güzellikleridir. Herkesin gelip bu ters lalelerin güzelliklerini yakında görmesini isteriz. Zaten karların erimesiyle özellikle Doski Vadisi'nde bulunan dağlarda ters laleler çıkmaya başlıyor. Bizde bugün bu güzellikleri görmek için geldik. Hakikaten güzellikleriyle mest ediyor. Keşke bir aylık ömürleri değil de kışa kadar zamanları olsaydı. İnşallah buraya gelen herkes zarar vermeden fotoğraf çeker gider" dedi.

'Ters Laleler' görenleri mest ediyor
'Ters Laleler' görenleri mest ediyor
'Ters Laleler' görenleri mest ediyor
'Ters Laleler' görenleri mest ediyor
'Ters Laleler' görenleri mest ediyor
'Ters Laleler' görenleri mest ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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