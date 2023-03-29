'Ters laleler' kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
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'Ters laleler' kartpostallık görüntü oluşturdu

29.03.2023 11:33

'Ters laleler' kartpostallık görüntü oluşturduŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde baharın gelişiyle beraber 20 gün ömrü olan ters laleler çiçek açtı.

'Ters laleler' kartpostallık görüntü oluşturdu

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde baharın gelişiyle beraber 20 gün ömrü olan ters laleler çiçek açtı. 12 ayda 20 gün canlı kalabilen çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ters laleleri koparmak, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacağı biliniyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki dağlarda yetişen endemik bitki türü ters lale çiçeği yılın 20 günü hayatta kalabiliyor. 12 ay bekleyen çiçek türü, havaların ısınmasıyla beraber çiçek açıyor. 20 gün hayatta kalan ters laleler, Hakkari ve Van bölgesinde yetişiyor. Çiçeklerin Şırnak simgesi haline geldiğini söyleyen Yılmaz Gükçe, koparanlara ceza kesildiği için kimse koparmadığını söyledi. Gükçe, "Yılın 20 günü yaşayan ters lale çiçekleri Hakkari ve Şırnak bölgesinde yetişiyor. Baharın gelişiyle beraber çiçek açtılar. 20 gün sonra solacaklar" dedi.

Kaynak: İHA
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Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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