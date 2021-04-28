Ters şeride girdi, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Ters şeride girdi, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ın en işlek caddesi olan İnönü bulvarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın en işlek caddesi olan İnönü bulvarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarında meydana geldi. H.A idaresindeki 58 AH 548 plakalı Mercedes marka otomobil, ters şeride girerek C.Ö idaresindeki 58 AC 874 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluşurken 58 AH 548 plakalı otomobil sürücüsü H.A yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.