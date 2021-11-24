Kastamonu'nun Abana ilçesinde ters şeride girdiği sosyal medyadan belirlenen araca 1339 lira idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Karayolları mevkisinde asker konvoyundan çıkarak karşı şeride geçen aracın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Bunun üzerine inceleme başlatan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
İncelemelerde, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan panelvan aracı tespit eden ekipler, ters istikamette gittiği gerekçesiyle araca plakası üzerinden 1339 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ters şeride girdiği sosyal medyadan paylaşılan araca 1339 lira para cezası uygulandı - Son Dakika