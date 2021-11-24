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Ters şeride girdiği sosyal medyadan paylaşılan araca 1339 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Ters şeride girdiği sosyal medyadan paylaşılan araca 1339 lira para cezası uygulandı

24.11.2021 09:26
Ters şeride girdiği sosyal medyadan paylaşılan araca 1339 lira para cezası uygulandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ters şeride girdiği sosyal medyadan belirlenen araca 1339 lira idari para cezası verildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ters şeride girdiği sosyal medyadan belirlenen araca 1339 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Karayolları mevkisinde asker konvoyundan çıkarak karşı şeride geçen aracın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine inceleme başlatan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemelerde, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan panelvan aracı tespit eden ekipler, ters istikamette gittiği gerekçesiyle araca plakası üzerinden 1339 lira idari para cezası uyguladı.

Para Cezası, Kastamonu, Hisarcık, Abana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ters şeride girdiği sosyal medyadan paylaşılan araca 1339 lira para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ters şeride girdiği sosyal medyadan paylaşılan araca 1339 lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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