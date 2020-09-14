Ters şeride giren alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kaza anı cadde üzerinde bulunan iki iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kazada alkollü sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. Sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. 11 AAL 381 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Z., alkollü olarak bindiği aracıyla ilçe merkezi Hürriyet Caddesi'nde ters istikametten ilerlemeye başladı. Son sürat ters şeritten ilerleyen otomobil, Dörtyol kavşağına geldiğinde kontrolden çıkarak kavşakta ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobile, ardından Koray A. idaresindeki 16 ADV 853 plakalı otomobile, daha sonra Zafer D.'nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.

Bilecik 'te alkollü sürücünün kullandığı araç ters şeritte ilerlerken 3 otomobile çarptı. Dehşet saçan sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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