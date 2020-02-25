Ters şeride giren otomobilin motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ters şeride giren otomobilin motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Ters şeride giren otomobilin motosikletle çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Antalya'da ters şeride giren otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Ters şeride giren otomobilin motosikletle çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Antalya'da ters şeride giren otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan genç, hastanede hayatını kaybetti.


Kaza Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslamlar mahallesi Akbel istikametinden Yeşilköy istikametine seyir halinde olan A.E. kontrolündeki 07 F 6779 plakalı otomobil karşı şeride geçerek şerit ihlali yaptı. Şerit ihlali yapan otomobil karşı yönden gelmekte olan Yusuf Can Çelik'in kontrolündeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çelik ve motosiklette yolcu olarak bulunan Berat Çetin (18) yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


18 yaşındaki Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Yeşilköy, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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