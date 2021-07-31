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TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ

31.07.2021 14:36

BARTIN Amasra yolunda ters şeride giren sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BARTIN Amasra yolunda ters şeride giren sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın Amasra yolu Ahatlar mevkiindeki bölünmüş yolda bir otomobil ters şeride girdi. O sırada karşı şeritte ilerleyen sürücüler ters şeritte ilerleyen otomobili cep telefonu ile kaydetti. Yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün aracıyla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdiği görüldü.

TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ
TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ
TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobil, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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