Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı

KONYA - Konya'da ters yola girerek yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerleyen sürücü hem diğer sürücüleri hem kendi hayatını tehlikeye attı.

Olay, 01.00 sıralarında Konya- Antalya çevreyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Antalya istikametine doğru ters şeride girerek yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Kavşağa girerek sola dönen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise, diğer sürücüler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin ters yolda ilerlemesi ardından kavşaktan sola döndükten sonra gözden kaybolması yer alıyor.