Son Dakika Haberleri: Ters Şeride Giren Sürücünün Çarptığı Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Ters Şeride Giren Sürücünün Çarptığı Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

46 dakika önce

Afyonkarahisar'da otomobiliyle ters şeride giren sürücü, çarptığı araçtaki 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ters Şeride Giren Sürücünün Çarptığı Araçtaki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da otomobiliyle ters şeride giren sürücü, çarptığı araçtaki 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 20. kilometresinde ters şeritte ilerleyen 10 AAE 298 plakalı otomobil, Osman Öztürk (39) idaresindeki 03 EF 365 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, sürücü Öztürk ile aynı otomobilde bulunan Süleyman Tıkır (29) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kimliği tespit edilemeyen 10 AAE 298 plakalı otomobilin sürücüsünün kaza yerinden yaya olarak kaçtığı bildirildi. Sürücünün, olaydan önce kent merkezinde 2 maddi hasarlı kazaya daha karıştığı belirtildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Osman Öztürk, Afyon, Güncel
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