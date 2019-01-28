Ters Şeride Girince Geri Gitmek Zorunda Kalan Araca Para Cezası

Ters şeride girince geri gitmek zorunda kalan araca para cezasıNEVŞEHİR - Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde çevre yolunda geri geri giden aracın haber yapılmasının ardından polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Ters şeride girince geri gitmek zorunda kalan araca para cezası



NEVŞEHİR - Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde çevre yolunda geri geri giden aracın haber yapılmasının ardından polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Nevşehir'de 'Çevre yolunda ters şeride girince kilometrelerce geri geri gitmek zorunda kaldı' haberinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüsüne ulaşıldı. Araç sürücüsünün şanzıman arızası nedeniyle ters yönde gittiğini beyan etmesiyle birlikte polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne 'trafiğe tehlikeye düşürmek suçundan 108 lira ve 'yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye gitmek, karayollarını kullananlar için tehlike oluşturmak' suçundan ise 235 lira olmak üzere toplamda 343 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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