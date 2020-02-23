Ters şeritte seyreden sürücü tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Denizli- Antalya kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntüde ters şeritte ilerleyen sürücünün karşıdan gelen araçların uyarılarına aldırış etmeden hızlı bir şekilde kilometrelerce ilerlediği ve tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.

Olay, Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun Antalya istikametine giren 20 ABC 867 plakalı lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi. Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor. Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.

(Semih Can Yılmaz/İHA)