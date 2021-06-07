Son dakika haberleri: Ters şeritteki son sürat seyahat, cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Kuzey Marmara otoyolunda bir sürücü otomobiliyle ters şeride girerek son sürat ilerledi.

Kuzey Marmara otoyolunda bir sürücü otomobiliyle ters şeride girerek son sürat ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuzey Marmara Otoyolunda bir sürücü otomobiliyle bilinmeyen bir nedenle ters şeride girerek trafikte hızla yolculuk etti. Tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (Batuhan Toprak/ İHA)

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