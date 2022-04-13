Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

13.04.2022 00:59
Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta ters şeritten çıkan hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta ters şeritten çıkan hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45'te Sinop Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. hakimiyetindeki 57 KF 146 plakalı hafif ticari araç, ters şeritten çıkarak yolunda seyreden N.B.'nin kullandığı 57 AE 704 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü A.K. yaralanırken, otomobil sürücüsü hava yastığı sayesinde yara almadan kurtuldu. Emniyet güçleri bölgede önlem alırken trafik bir süre tek şeritten seyretti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.K. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın görgü tanığı Buğra Şahin, kazaya karışan otomobil ile yan yana seyrettiklerini, o esnada ticari aracın kontrolsüz yola çıktığını ve kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Şahin, "Ben de arabayı zor kurtardım, kayarak durdurdum. Zaten ilk müdahaleyi ben yaptım, kafasında kanaması vardı amcanın. Tersten yol tarafına atladı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

Otomobil, Tragger, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement