Ters şeritten gelen araç motosiklete çarptı - Son Dakika

Bilecik'te ter şeritten gelen hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; merkez Rasimbey Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Dedeoğlu Caddesi'nden Futbol Sokak üzeri seyir halinde Duran A. yönetimindeki 11 EP 555 plaka hafif ticari araç, Rasimbey Caddesi istikametinden Dedeoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki Muammer E. (55) yönetimindeki 11 ABA 876 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK