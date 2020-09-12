Ters şeritten giden alkollü sürücü dehşet saçtı - Son Dakika

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. 11 AAL 381 plakalı otomobil sürücüsü Metin Z. alkollü olarak bindiği aracıyla ilçe merkezi Hürriyet Caddesi'nden ters istikametten ilerlemeye başladı. Son sürat ters şeritten ilerleyen otomobil, Dörtyol Kavşağına geldiğinde kontrolden çıkarak kavşakta ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobile, ardından Koray A. idaresindeki 16 ADV 853 plakalı otomobile daha sonra Zafer D.'nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.

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