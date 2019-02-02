Ters Şeritten Giden Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

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Emeklilik Söz Konusu Değil! 102 Yaşındaki Kadının 80 Yıldır Dilencilik Yaptığı Ortaya Çıktı

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Mektup Bırakıp Tabancayla İntihar Etti

Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var