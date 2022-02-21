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Ters yola girip kavşakta drift attı - Son Dakika

Ters yola girip kavşakta drift attı

21.02.2022 09:37

Küçükçekmece'de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı.

Küçükçekmece'de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra millet bahçesinin önündeki kavşakta drift atıp tehlike saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'daki Halkalı Millet Bahçesi önünde yaşandı. edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan ve içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önce ters yola girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Ardından Halkalı Millet Bahçesinin önüne giderek vatandaşların yürüyüş yaptığı sırada, kavşakta drift atıp tehlike saçtı. Tehlikeye aldırış etmeden drift atan sürücünün o anlara bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

Ters yola girip kavşakta drift attı
Ters yola girip kavşakta drift attı
Ters yola girip kavşakta drift attı
Ters yola girip kavşakta drift attı

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Küçükçekmece, Cumartesi, Halkalı, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ters yola girip kavşakta drift attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ters yola girip kavşakta drift attı - Son Dakika
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