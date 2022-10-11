Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı - Son Dakika
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Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı

11.10.2022 02:29

Aksaray'da polisi görünce ters yola girip kaçan araç sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı. "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Arabanın bağlanması var" deyip polislerden, "Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.

Olay, Aksaray'ın Tacin Mahallesi uygulama noktasında yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı. Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kısa süren kovalamacada sürücü araçla birlikte çok kaçamadan yakalandı. Araçtan inmek istemeyen sürücü Ayhan A. ile akrabası İbrahim A., araçtan zorla indirilirken araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç sürücüsü Ayhan A., "Polisten neden kaçtınız?" sorusuna, "Amirim arabanın bağlaması var. Kur'an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok" dedi.

Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A., arama yapan polis memurlarına, "Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi. Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı. Polisten kaçan sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 427 lira ve sigortasız araç kullanmaktan 196 lira para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.

Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı
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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı - Son Dakika
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