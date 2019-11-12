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Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada
6 saat önce
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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