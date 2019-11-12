Son Dakika Haberleri: Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı
Son Dakika 3. Sayfa Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı - Son Dakika

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

6 saat önce

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattıİSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

İSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

Bağcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
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