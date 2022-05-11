Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi - Son Dakika
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Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi

11.05.2022 11:49

Kazaya davetiye çıkardı.

Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte ters yönde ilerleyen otomobil kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş - Adana Karayolunda bir otomobil şehir merkezi istikametine ters yönde ilerledi. Karşısından gelen araçlara aldırmadan uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil adeta kazaya davetiye çıkardı.

Ters yönde ilerleyen otomobil karşı şeritteki başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Her hangi bir kazanın yaşanmadığı görüntüde, ters yönde ilerleyen otomobil daha sonra gözden kayboldu.

Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi
Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi
Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi
Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi
Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi
Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi - Son Dakika
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