Son Dakika Haberleri: Ters yönde giden at arabası otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
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Ters yönde giden at arabası otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

32 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde ters yönde giden at arabası otomobil ile çarpıştı.

Ters yönde giden at arabası otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde ters yönde giden at arabası otomobil ile çarpıştı. Kazada at arabasından düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Keşan ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstiklal Caddesi üzerinden, sanayi sitesi yönüne seyreden S.S. yönetimindeki araç, o sırada cadde üzerinden Dernek Sokak istikametine ters yönden girmeye çalışan Ş.B. kontrolündeki at arabası ile çarpıştı. Kaza sırasında araba üzerindeki Ş.B. yere düşerek yaralanırken, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında şoka giren Ş.B.'nin kızı polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı, verilen telefon ile ailesine kazayı haber vermesi sağlandı.


Kazanın ardından cadde üzerindeki bir direğe bağlanan arabayı çeken at yara almadı. At Ş.B.'nin yakınları tarafından olay yerinden alındı - EDİRNE

İstiklal Caddesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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