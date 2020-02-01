Ters yönde giden motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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Ters yönde giden motosikletin çarptığı yaya yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:18 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Mahmut Kanu U'nun kullandığı 41 ADF 925 plakalı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan Türkan Kılıç E'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve başından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, ters yönde giderek yaralamalı kazaya neden olduğu için motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uyguladı.
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