Ters yönde giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Ters yönde giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı

21.05.2022 16:55
Ters yönde giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönde seyreden otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönde seyreden otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ters yönde seyreden Mustafa A. idaresindeki 41 ADP 521 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süleyman G.'ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Süleyman G., yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Otomobil, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters yönde giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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