Ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü kamerada - Son Dakika

Ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü kamerada

Sürücü suçu kabul edince 1228 TL para cezası yedi

KARABÜK - Karabük'te ters yönde seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülenen kamyonet sürücüsüne 1228 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük- Bartın yolu Beştepeler mevkiinde ters yönde seyir eden araçların sayısı her geçen gün artıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede, ters yönde giden aracın İ.A. yönetimindeki 78 AAG 010 plakalı kamyonet olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin araç sürücüsü ile iletişime geçmesinin ardından İ.A. suçunu kabul etti. Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı sürücüye 1228 TL idari para cezası kesildi.