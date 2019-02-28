Son Dakika Haberleri: Ters Yönde İlerleyen Engelli Motosikletli Kaza Yaptı

Ters Yönde İlerleyen Engelli Motosikletli Kaza Yaptı

1 saat önce

Hatay'da ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı.

Ters Yönde İlerleyen Engelli Motosikletli Kaza Yaptı, System.String[]
Hatay'da ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü Ayhan Ceylan, karşısından gelen otomobille çarpıştı. Motosikletin aldığı darbe ile devrilmesi sonucu kafasını beton zemine çarpan engelli sürücü olay yerine gelen ambulansla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay sonrası kaçtığı iddia edildi.

Engelli sürücü Ayhan Ceylan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri inceleme başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Hatay, Motosiklet, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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