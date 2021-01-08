Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne ceza - Son Dakika

Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne ceza

Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne ceza
Son Güncelleme: 08.01.2021 22:48

KARABÜK'te ters yönde ilerleyen midibüs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KARABÜK'te ters yönde ilerleyen midibüs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sürücüye bin 339 TL ceza kesti.

Olay, bugün Karabük- Bartın karayolunda meydana geldi. 78 S 0181 plakalı midibüs sürücüsü kurallara aldırış etmeden ters yönde süratle ilerledi. O anları fark eden vatandaşlar cep telefonunun kamerasıyla ters yönde ilerleyen aracı görüntülerken, polise şikayette bulundu. Polis, trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüye ters yönde araç kullanması nedeniyle bin 339 TL para cezası kesti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne ceza - Son Dakika
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