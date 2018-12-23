Ters Yönde İlerleyen Motosiklet ile Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı
4 saat önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosiklet, taksi ile çarpıştı.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosiklet, taksi ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Çankaya ilçesi Bülbülderesi Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NVU 77 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman K. yönetimindeki 06 T 6909 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, çağırılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:21 Kaynak: DHA
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