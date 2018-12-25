Son Dakika Haberleri: Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kazaya Neden Oldu

Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kazaya Neden Oldu

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki otomobilin, alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kazaya Neden Oldu, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki otomobilin, alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki 06 KFK 35 plakalı otomobil, Kuğulu Alt Geçidi'nde Özcan H. idaresindeki 61 EF 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Özcan H. yaralanırken, iki araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstan inerek kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi Çankaya istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Polis ekipleri de bu sırada, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Araç sürücülerinin ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:30 Kaynak: DHA

Ankara, Çankaya, 3. Sayfa
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