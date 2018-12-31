Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı
14 dakika önce
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ters yönde ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde ters yönde ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sabaha karşı Atatürk Bulvarı Ulus
istikametinde 34 BEH 164 plakalı otomobiliyle ters yönde ilerleyen ve ismi henüz öğrenilemeyen alkollü sürücü 06 AD 9455 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters yönde ilerleyen otomobil trafiğin akış yönüne döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis
ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:34 Kaynak: DHA
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