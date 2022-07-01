Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı

01.07.2022 10:22
Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı

Sakarya'da çevre yoluna ters şeritten girerek tehlike saçan hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince tespit edilerek bin 823 cezai işlem uygulandı.

Sakarya'da çevre yoluna ters şeritten girerek tehlike saçan hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince tespit edilerek bin 823 cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Erenler ilçesinde çevre yoluna ters şeritten girdi. Karasu istikametinde bir süre ters şeritte ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendi hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı. Hafif ticari aracı gören diğer sürücüler ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla yola devam ederken, diğer araç sürücüleri ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Ters yönde ilerleyen aracı tespit eden polis ekipleri ise sürücüye bin 823 lira cezai işlem uyguladı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Erenler, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement