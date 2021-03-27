Son dakika... Ters yönden gelen araçtan kaçarken karşı şeride uçtu...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Ters yönden gelen araçtan kaçarken karşı şeride uçtu...Kaza anı kamerada

Arnavutköy'de yaşanan kaza anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de ters yönden gelen kamyonete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alperen Ü., yönetimindeki 06 BBE 522 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada ters yönden gelen kamyonete çarpmamak için frene basarak manevra yaptı. Sürücünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki 34 CUK 545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CUK 545 plakalı otomobilde bulunan İsmail Erdoğan ve Hüseyin Emil yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre cadde trafiği kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların neticesinde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.