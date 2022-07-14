Son dakika haberi! TERS YÖNDEN GELEN İŞ MAKİNASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! TERS YÖNDEN GELEN İŞ MAKİNASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

14.07.2022 19:48

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın maden ilçesinde ters yönden gelen iş makinasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'ın maden ilçesinde ters yönden gelen iş makinasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğlen saatlerinde Maden ilçesi Gezin mevkisinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 ADB 962 plakalı otomobil, ters yönden gelen iş makinasına çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi! Elazığ'da ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı: 3 yaralı Son dakika haberi! Elazığ'da ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı: 3 yaralı Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı...O anlar kamerada Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı...O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TERS YÖNDEN GELEN İŞ MAKİNASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TERS YÖNDEN GELEN İŞ MAKİNASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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