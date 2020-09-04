Ters yönden gelen otomobil yunus ekiplerine ve 2 araca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Ters yönden gelen otomobil yunus ekiplerine ve 2 araca çarptı: 4 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde, ters yönden gelen otomobil, seyir halindeki motosikletli Yunus ekiplerine ve park halinde bulunan 2 araca çarptı.
İzmir'in Konak ilçesinde, ters yönden gelen otomobil, seyir halindeki motosikletli Yunus ekiplerine ve park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Caddesi üzerinden ters yönden gelen Hollanda uyruklu Mirza V (22) idaresindeki Renault marka 07 ACC 187 plakalı otomobil, önce Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan motosikletli Yunus ekiplerinden Emre. F.Ş. ile Süleyman D'ye ait motosiklete çarptı, ardında da park halinde bulunan Fiat marka hafif ticari araç 35 ACE 212 ile Mercedes marka 35 GA 5965 plakalı otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralı polis ekipleri Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne ve otomobil sürücüsü Mirza V., ile yolcu konumunda bulunan Hasan K (18) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
(Mustafa İç/İHA)
Son Dakika 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı Son Dakika: NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Çaldıkları çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Son dakika | Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Beyrut'taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri alındı