Ters yönden gelen otomobil yunus ekiplerine ve 2 araca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, ters yönden gelen otomobil, seyir halindeki motosikletli Yunus ekiplerine ve park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Caddesi üzerinden ters yönden gelen Hollanda uyruklu Mirza V (22) idaresindeki Renault marka 07 ACC 187 plakalı otomobil, önce Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan motosikletli Yunus ekiplerinden Emre. F.Ş. ile Süleyman D'ye ait motosiklete çarptı, ardında da park halinde bulunan Fiat marka hafif ticari araç 35 ACE 212 ile Mercedes marka 35 GA 5965 plakalı otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralı polis ekipleri Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne ve otomobil sürücüsü Mirza V., ile yolcu konumunda bulunan Hasan K (18) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)