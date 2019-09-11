Son Dakika Haberleri: Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Leylak Sokak'ta ilerleyen Gökmen Zencer'in (46) kullandığı 45 B 6936 plakalı otomobil, ters yönden Atatürk Bulvarı'na çıkıp, Tolga Altun (21) yönetimindeki 45 ACC 179 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Altun ve arkasında oturan Nurgül Gezici (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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