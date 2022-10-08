Ters yönden gelen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Gençtürk'ün kullandığı 07 AIF 063 plakalı motosiklet, ters istikametten gelen Mehmet A. K'nin kullandığı 07 RH 582 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın ardından motosikletiyle birlikte yaklaşık 100 metre asfaltta sürüklenen ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Gençtürk, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gençtürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA
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