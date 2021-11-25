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Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi - Son Dakika

Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi

25.11.2021 13:16

Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi Kaçan araç olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede Eski Hisar Mahallesinde bir binanın önünde park halinde bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Çevreyolunda ters yönden gelerek karşıdan gelen araca çarptıktan...

Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi

Kaçan araç olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede Eski Hisar Mahallesinde bir binanın önünde park halinde bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Çevreyolunda ters yönden gelerek karşıdan gelen araca çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsünü kaza sırasında düşen plakası ele verdi. Kazaya karışan araç, 500 metre mesafede bir sokakta park halinde bulunurken, kaçtıktan sonra evinde yakalanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu, Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tugay Ç.'nin kullandığı 07 JB 555 plakalı otomobile, ters yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazanın ardından ters yönden gelen otomobil, yine ters yönden yoluna devam ederek olay yerinden kaçtı. Kazada, araç sürücüsü Tugay Ç. yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan ve Çetin'in nişanlısı olduğu belirlenen genç kız ayağından hafif yaralandı.

"Düşen plaka ele verdi"

Ters yönden gelerek kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil ve sürücüsünü kaza sırasında olay yerine düşen plaka ele verdi. Ters yönden gelen otomobilin plakasının 07 AUK 551 olduğunu belirleyen trafik ekipleri, aracı olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede Eski Hisar Mahallesinde bir binanın önünde park halinde bulundu. Kaza sırasında aracı kullanan Orhan V. ise aynı binadaki evinde yakalandı.

Polis ekipleri tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şelale Polis Karakoluna götürülen Orhan V.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi
Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi

Münir Karaloğlu, Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi - Son Dakika
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